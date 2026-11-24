Benzinaio aggredito e derubato dell'incasso. In carcere un uomo e due donne, ritenuti i basisti della banda.

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Nella mattinata di martedì 24 novembre, i carabinieri della Compagnia stabiese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e due donne, gravemente indiziati, a vario titolo, di concorso in rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi da sparo in luogo pubblico.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

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La rapina al distributore e l'aggressione al benzinaio

Le indagini riguardano il grave episodio avvenuto lo scorso 9 settembre in un distributore di carburanti di Castellammare di Stabia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tre rapinatori armati e con il volto coperto avrebbero aggredito in piena notte l'addetto all'area di servizio, puntandogli le pistole alla testa e colpendolo al capo con il calcio di un fucile.

I malviventi si sarebbero impossessati dell'incasso della giornata, pari a 880 euro in contanti, tentando anche di sottrarre l'autovettura del benzinaio, senza riuscirvi.

I tre destinatari dell'ordinanza cautelare avrebbero operato come basisti e fiancheggiatori degli autori materiali della rapina.

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Quattro bambini coinvolti nel sopralluogo

Particolarmente inquietante il particolare emerso nel corso delle indagini. Gli arrestati avrebbero effettuato un sopralluogo preventivo per preparare il colpo, utilizzando alcune automobili a bordo delle quali si trovavano anche quattro bambini di 12, 9, 5 e 2 anni, figli dei componenti del presunto gruppo criminale.

Gli indagati non avrebbero esitato a portare con loro i minori, esponendoli ai rischi legati alla preparazione di una rapina a mano armata.

Le indagini dei carabinieri

Determinanti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i presunti responsabili sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, le testimonianze raccolte e i riconoscimenti fotografici.

Gli elementi acquisiti dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di delineare il presunto ruolo dei tre indagati nell'organizzazione del colpo.