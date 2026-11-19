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Tragedia sul lavoro a Castellammare di Stabia, dove Guglielmo Esposito, operaio di 47 anni, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 18 novembre all'interno di un cantiere per il rimessaggio delle imbarcazioni, in via Vecchia Fontanelle, alla periferia della città.

L'uomo, residente nel quartiere di Ponte Persica, al confine con Pompei, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione su uno scafo quando si è verificato l'episodio che gli è costato la vita.

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La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La caduta dalla barca e l'ipotesi di un malore

Secondo una prima ricostruzione, il quarantasettenne sarebbe precipitato da un'altezza compresa tra due e tre metri mentre lavorava su un'imbarcazione. La dinamica, tuttavia, non è ancora stata chiarita. Gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi che Esposito possa essere stato colto da un malore improvviso, perdendo successivamente l'equilibrio.

Dai primi accertamenti, infatti, sul corpo dell'operaio non sarebbero state riscontrate lesioni evidenti compatibili con un impatto particolarmente violento. Un elemento che rende necessario approfondire le cause del decesso, senza escludere alcuna ipotesi.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati nel cantiere, per Guglielmo Esposito non c'era ormai più nulla da fare.

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Un collega si allontana dal cantiere: rintracciato dalla Polizia

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori figura anche il comportamento di un collega che si trovava nella struttura al momento dell'accaduto. L'uomo si sarebbe allontanato subito dopo l'episodio, prima di essere rintracciato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia. Ascoltato dagli investigatori, avrebbe spiegato di essere fuggito perché spaventato da quanto accaduto. La sua testimonianza potrebbe contribuire a chiarire gli ultimi momenti di vita dell'operaio.

La Procura di Torre Annunziata indaga sulle cause della morte

La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autopsia dovrà chiarire se il decesso sia stato provocato dalle conseguenze della caduta oppure da un malore precedente.

La notizia della morte di Guglielmo Esposito ha suscitato profonda commozione nel quartiere di Ponte Persica, dove l'uomo viveva con la famiglia ed era conosciuto da numerosi residenti.

Una tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre la magistratura è impegnata a fare piena luce sulle circostanze di un decesso che ha sconvolto un'intera comunità.