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Una donna di 53 anni è stata arrestata e una 41enne denunciata dalla Polizia di Stato a San Giorgio a Cremano, entrambe accusate di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è stata condotta nella giornata di lunedì 16 novembre dagli agenti del locale Commissariato, impegnati in servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga sul territorio.

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Lo scambio di droga e denaro sotto gli occhi degli agenti

Durante un servizio di controllo, i poliziotti hanno notato un uomo avvicinarsi a un'automobile con a bordo due donne. In quel momento, la passeggera, successivamente identificata come la 53enne, avrebbe consegnato all'uomo della sostanza stupefacente in cambio di denaro.

Alla vista degli agenti, l'acquirente ha tentato di allontanarsi rapidamente, gettando quanto appena acquistato. I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo, insieme alle due donne, recuperando la sostanza abbandonata. Si trattava di un involucro contenente marijuana e di una dose di cocaina.

La perquisizione e il ritrovamento della droga nell'abitazione

Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione della 53enne, trovata in possesso di 100 euro in banconote di diverso taglio.

Il successivo controllo nell'abitazione della donna ha consentito agli agenti di rinvenire circa 24 grammi di cocaina, 52 grammi di marijuana e una bustina di hashish.

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Trovati anche due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e altri 135 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Arrestata la 53enne, denunciata l'altra donna

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno proceduto all'arresto della 53enne, mentre la 41enne, che si trovava a bordo dell'automobile al momento della presunta cessione, è stata denunciata per il medesimo reato.

L'uomo che aveva acquistato la droga è stato invece sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.