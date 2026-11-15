Maltempo in Campania, notte di paura tra pioggia e vento: danni nel Napoletano e nel Salernitano

Torre Annunziata, Pompei e Castellammare sono state colpite da temporali e forti raffiche di vento tra la notte e la mattinata di domenica 15 novembre. I Vigili del Fuoco hanno effettuato decine di interventi; l’allerta meteo gialla è stata prorogata fino a lunedì 16 novembre.

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Temporali e forti raffiche di vento hanno colpito la regione nella notte e nella mattinata di domenica 15 novembre. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Castellammare, Pompei e Torre Annunziata. Situazione critica anche nel Salernitano, con frane, abitazioni allagate e disagi alla viabilità. Prorogata l'allerta meteo gialla fino a lunedì 16 novembre.

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sulla Campania, provocando danni, allagamenti e numerosi disagi in diverse province. Piogge intense, temporali e forti raffiche di vento hanno messo a dura prova il territorio, con le situazioni più delicate registrate nel Napoletano e nel Salernitano.

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Una notte particolarmente difficile per i soccorritori, impegnati in decine di interventi per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche. Tra alberi abbattuti, coperture divelte, cartelloni pubblicitari danneggiati e movimenti franosi, il maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di criticità.

Danni nel Napoletano: alberi caduti e strade allagate

Particolarmente colpita la provincia di Napoli, dove le conseguenze del temporale si sono fatte sentire soprattutto nell'area vesuviana e nella zona di Castellammare di Stabia.

Tra Castellammare di Stabia, Pompei e Torre Annunziata si sono registrati numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

A Castellammare di Stabia, nel quartiere Annunziatella, un grosso albero è precipitato su un'automobile parcheggiata, schiacciandola sotto il peso del tronco. Fortunatamente, al momento dell'incidente, all'interno della vettura non c'era nessuno.

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A Torre Annunziata, in via Mortelleto, le violente raffiche hanno provocato il crollo di una grossa copertura in lamiera, finita sulla strada. Nell'impatto sono stati danneggiati un palo dell'illuminazione pubblica, uno della rete elettrica e il muro di un'area di cantiere.

A Pompei, invece, paura per un serbatoio dell'acqua rimasto pericolosamente in bilico sul cornicione di un edificio in piazza Bartolo Longo, nelle vicinanze del Santuario. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti delimitando l'area per impedire il passaggio dei pedoni e consentire le operazioni di messa in sicurezza.

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Numerose anche le strade interessate da allagamenti, con disagi alla circolazione e necessità di interventi urgenti.

Vico Equense, frana sulla statale Amalfitana

Tra le situazioni più delicate c'è quella della statale 163 Amalfitana, interessata da movimenti franosi.

A Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, una frana ha provocato la chiusura del tratto stradale al chilometro 9,500. Un secondo punto critico è stato individuato a Positano, al chilometro 8,200.

Anas è intervenuta per le verifiche tecniche e la gestione della viabilità, mentre sono state predisposte deviazioni sulla rete stradale locale.

Una situazione che ha creato inevitabili ripercussioni sui collegamenti tra la penisola sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Salernitano in difficoltà: frane, allagamenti e danni alle strutture

Le conseguenze più pesanti dell'ondata di maltempo si sono registrate nella provincia di Salerno.

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A Cava de' Tirreni si sono verificate tre frane, con colate di fango che hanno invaso la sede stradale. A Pellezzano, in località Grotte, un cedimento del terreno ha interessato un'area vicina alla linea ferroviaria.

A Baronissi una frana ha divelto il cancello di un'abitazione, mentre nella zona collinare di Giovi, a Salerno, l'acqua proveniente dalla strada ha invaso diverse abitazioni.

Problemi anche a Mercato San Severino, dove un albero caduto nell'area dell'ospedale ha colpito un'ambulanza e un'automobile, ostacolando parzialmente l'accesso al pronto soccorso.

Danni sono stati segnalati anche all'ospedale di Eboli, dove si è verificato il distacco di una porzione di controsoffitto nel reparto di Pneumologia e il sollevamento di alcuni pannelli nei locali di Medicina. Non si registrano feriti e, secondo le prime verifiche, le attività assistenziali non hanno subito interruzioni.

Allerta meteo prorogata fino a lunedì

Intanto, la Protezione Civile della Regione Campania ha disposto la proroga dell'allerta meteo gialla fino alle ore 23:59 di lunedì 16 novembre.

Sono previste ancora precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con particolare attenzione al rischio idrogeologico.

Sotto osservazione soprattutto le aree maggiormente esposte a frane, smottamenti, allagamenti e innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua. La saturazione dei terreni, già provati dalle precipitazioni, potrebbe infatti favorire nuovi cedimenti anche in assenza di ulteriori piogge intense.

La raccomandazione resta quella di prestare la massima attenzione, evitare le zone interessate da allagamenti e frane e limitare gli spostamenti non indispensabili nelle aree più esposte.

La situazione resta sotto osservazione: nelle prossime ore sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e verificare eventuali nuove criticità sul territorio regionale.