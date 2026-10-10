Castellammare, estorsioni e minacce per due anni e mezzo: 54enne ai domiciliari

A cura della Redazione

Un uomo di 54 anni, residente a Castellammare di Stabia, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, estorsione continuata e minacce.

Il provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia.

Estorsioni quotidiane per circa due anni e mezzo

Le indagini sono partite da due distinte denunce presentate in relazione a episodi di violenza e richieste estorsive di denaro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 54enne avrebbe costretto la vittima, per circa due anni e mezzo, a consegnargli quasi quotidianamente somme comprese tra 20 e 50 euro.

Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, si sono avvalsi dell'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici, di riconoscimenti fotografici e delle testimonianze raccolte dagli investigatori.

L'aggressione e le minacce di morte dopo la denuncia

Particolarmente violento l'episodio che si sarebbe verificato il 24 luglio 2026, quando l'indagato avrebbe bloccato e trascinato la vittima, minacciando di colpirla al volto per ottenere denaro. Non contento, l'avrebbe anche schiaffeggiata alla nuca e alle labbra.

Il giorno successivo, dopo essere venuto a conoscenza della denuncia presentata nei suoi confronti, il 54enne avrebbe nuovamente avvicinato la persona offesa, minacciandola di morte e strappandole dalle mani 16 euro.

La vittima avrebbe tentato di allontanarsi, ma sarebbe stata inseguita fino all'androne del palazzo in cui abita.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Sulla base degli elementi raccolti, il GIP ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L'uomo è stato accompagnato presso il domicilio indicato, con il divieto di allontanarsi senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.