Poggiomarino, madre e figlio di 12 anni aggrediti mentre denunciano uno sversamento di rifiuti

Una donna di 36 anni e suo figlio di appena 12 anni sono stati aggrediti con un bastone da tre uomini sorpresi a sversare illegalmente rifiuti in via Ceraso, in località Longola, a Poggiomarino.
La donna stava transitando in auto insieme al figlio quando ha notato i tre intenti a scaricare rifiuti da un autocarro. Spinta dal senso civico, ha deciso di fermarsi e di intervenire, tentando di convincerli a interrompere immediatamente lo sversamento.
Il 12enne filma la scena, poi l'aggressione
Nel frattempo, il figlio ha estratto lo smartphone e ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo.
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La reazione dei tre uomini è stata violenta. Dopo una serie di insulti e minacce, si sono scagliati contro madre e figlio, aggredendoli con un bastone.
Al ragazzino è stato inoltre sottratto il cellulare con il quale stava documentando lo sversamento illecito.
Le indagini dei carabinieri: identificati e denunciati tre uomini
I carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso effettuato dall'autocarro.
Gli accertamenti hanno consentito di risalire all'identità dei tre presunti responsabili: un 36enne di Poggiomarino e un padre con il figlio residenti a San Giuseppe Vesuviano.
Tutti e tre sono stati denunciati e dovranno rispondere di abbandono di rifiuti e aggressione.
L'episodio mette ancora una volta in evidenza il problema degli sversamenti illeciti di rifiuti sul territorio, ma soprattutto la gravità della violenza subita da una madre e da suo figlio per aver tentato di impedire un comportamento illegale.