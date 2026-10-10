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Poggiomarino, madre e figlio di 12 anni aggrediti mentre denunciano uno sversamento di rifiuti

Poggiomarino, madre e figlio di 12 anni aggrediti mentre denunciano uno sversamento di rifiuti

La donna aveva tentato di fermare tre uomini che scaricavano un camion in località Longola. Il ragazzino stava riprendendo la scena con il cellulare. Tre denunciati.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Una donna di 36 anni e suo figlio di appena 12 anni sono stati aggrediti con un bastone da tre uomini sorpresi a sversare illegalmente rifiuti in via Ceraso, in località Longola, a Poggiomarino.

La donna stava transitando in auto insieme al figlio quando ha notato i tre intenti a scaricare rifiuti da un autocarro. Spinta dal senso civico, ha deciso di fermarsi e di intervenire, tentando di convincerli a interrompere immediatamente lo sversamento.

Il 12enne filma la scena, poi l'aggressione

Nel frattempo, il figlio ha estratto lo smartphone e ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo.

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La reazione dei tre uomini è stata violenta. Dopo una serie di insulti e minacce, si sono scagliati contro madre e figlio, aggredendoli con un bastone.

Al ragazzino è stato inoltre sottratto il cellulare con il quale stava documentando lo sversamento illecito.

Le indagini dei carabinieri: identificati e denunciati tre uomini

I carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso effettuato dall'autocarro.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire all'identità dei tre presunti responsabili: un 36enne di Poggiomarino e un padre con il figlio residenti a San Giuseppe Vesuviano.

Tutti e tre sono stati denunciati e dovranno rispondere di abbandono di rifiuti e aggressione.

L'episodio mette ancora una volta in evidenza il problema degli sversamenti illeciti di rifiuti sul territorio, ma soprattutto la gravità della violenza subita da una madre e da suo figlio per aver tentato di impedire un comportamento illegale.

 

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