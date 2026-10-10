Poggiomarino, madre e figlio di 12 anni aggrediti mentre denunciano uno sversamento di rifiuti

A cura della Redazione

Una donna di 36 anni e suo figlio di appena 12 anni sono stati aggrediti con un bastone da tre uomini sorpresi a sversare illegalmente rifiuti in via Ceraso, in località Longola, a Poggiomarino.

La donna stava transitando in auto insieme al figlio quando ha notato i tre intenti a scaricare rifiuti da un autocarro. Spinta dal senso civico, ha deciso di fermarsi e di intervenire, tentando di convincerli a interrompere immediatamente lo sversamento.

Il 12enne filma la scena, poi l'aggressione

Nel frattempo, il figlio ha estratto lo smartphone e ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La reazione dei tre uomini è stata violenta. Dopo una serie di insulti e minacce, si sono scagliati contro madre e figlio, aggredendoli con un bastone.

Al ragazzino è stato inoltre sottratto il cellulare con il quale stava documentando lo sversamento illecito.

Le indagini dei carabinieri: identificati e denunciati tre uomini

I carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso effettuato dall'autocarro.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire all'identità dei tre presunti responsabili: un 36enne di Poggiomarino e un padre con il figlio residenti a San Giuseppe Vesuviano.

Tutti e tre sono stati denunciati e dovranno rispondere di abbandono di rifiuti e aggressione.

L'episodio mette ancora una volta in evidenza il problema degli sversamenti illeciti di rifiuti sul territorio, ma soprattutto la gravità della violenza subita da una madre e da suo figlio per aver tentato di impedire un comportamento illegale.