Torre del Greco, spari nella notte in via Falanga: auto crivellata di proiettili

Notte di paura a Torre del Greco, dove diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro un'automobile parcheggiata lungo via Falanga, all'altezza del civico 9.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, allertati per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.
Nel mirino una Lancia Musa parcheggiata in strada
A essere presa di mira è stata una Lancia Musa, raggiunta da diversi proiettili mentre si trovava in sosta lungo la strada.
Al momento non sono noti ulteriori dettagli sull'accaduto né le ragioni che avrebbero spinto gli autori del gesto a sparare contro il veicolo.
Indagini per chiarire la matrice dell'episodio
I rilievi sono stati affidati ai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata, impegnati nella raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica.
Le indagini proseguono per identificare i responsabili e accertare la matrice dell'episodio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa.