YMA-latte

Sorrento: pusher fermato nei pressi della stazione, carabinieri arrestano 27enne di Trecase

Sorrento: pusher fermato nei pressi della stazione, carabinieri arrestano 27enne di Trecase

Alla vista dei militari tenta di fuggire a piedi, ma viene subito bloccato. Durante la perquisizione trovate sette dosi di cocaina e 685 euro in contanti

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

A Sorrento, durate i controlli notturni, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di Trecase già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno avvistato l’uomo nei pressi della stazione EAV e si sono avvicinati per controllarlo. L'uomo, a quel punto, nel tentativo di fuggire a piedi, viene bloccato poco dopo.

Durante la perquisizione, sono state rinvenute sette dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, insieme a 685 euro ritenuti provento del reato.

Il 27enne è ora agli arresti domiciliari.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE