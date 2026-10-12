Sorrento: pusher fermato nei pressi della stazione, carabinieri arrestano 27enne di Trecase

A cura della Redazione

A Sorrento, durate i controlli notturni, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di Trecase già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno avvistato l’uomo nei pressi della stazione EAV e si sono avvicinati per controllarlo. L'uomo, a quel punto, nel tentativo di fuggire a piedi, viene bloccato poco dopo.

Durante la perquisizione, sono state rinvenute sette dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, insieme a 685 euro ritenuti provento del reato.

Il 27enne è ora agli arresti domiciliari.