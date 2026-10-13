YMA-latte

San Giorgio a Cremano: 55enne denunciato per ricettazione

San Giorgio a Cremano: 55enne denunciato per ricettazione

Irruzione dei carabinieri in un'abitazione: trovata merce falsificata

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Perquisizione dei carabinieri in un appartamento a San Giorgio a Cremano dove un uomo possedeva una quantità smodata di prodotti in cashmere, giubbini firmati e pantaloni, probabilmente contraffatti.

L’uomo non ha saputo fornire la documentazione contabile per attestarne la provenienza, ma dagli accertamenti è emerso che presumibilmente il 55enne vendeva la merce door to door oppure su piattaforme online.

La merce è stata sequestrata dalle forze dell’ordine e l’uomo è stato denunciato per acquisto di beni di illecita provenienza, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE