San Giorgio a Cremano: 55enne denunciato per ricettazione

A cura della Redazione

Perquisizione dei carabinieri in un appartamento a San Giorgio a Cremano dove un uomo possedeva una quantità smodata di prodotti in cashmere, giubbini firmati e pantaloni, probabilmente contraffatti.

L’uomo non ha saputo fornire la documentazione contabile per attestarne la provenienza, ma dagli accertamenti è emerso che presumibilmente il 55enne vendeva la merce door to door oppure su piattaforme online.

La merce è stata sequestrata dalle forze dell’ordine e l’uomo è stato denunciato per acquisto di beni di illecita provenienza, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.