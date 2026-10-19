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Somma Vesuviana, colpi d'arma da fuoco davanti alla chiesa di Santa Maria del Pozzo

Redazione Somma Vesuviana · · 2 min di lettura
Somma Vesuviana, colpi d'arma da fuoco davanti alla chiesa di Santa Maria del Pozzo

Due giovani in scooter avrebbero esploso alcuni colpi in aria

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Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Somma Vesuviana, dove sono stati segnalati colpi d'arma da fuoco nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria del Pozzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, due giovani a bordo di uno scooter avrebbero esploso alcuni colpi in aria, per poi allontanarsi.

Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto sull'asfalto due bossoli a salve.

Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio e identificare i responsabili.

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