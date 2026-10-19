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Somma Vesuviana, colpi d'arma da fuoco davanti alla chiesa di Santa Maria del Pozzo
Due giovani in scooter avrebbero esploso alcuni colpi in aria
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, due giovani a bordo di uno scooter avrebbero esploso alcuni colpi in aria, per poi allontanarsi.
Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto sull'asfalto due bossoli a salve.
Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio e identificare i responsabili.
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