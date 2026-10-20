Napoli, aggredisce un uomo: arrestato un 40enne per tentato omicidio

L'uomo ha tentato la fuga alla vista degli agenti, ma è stato bloccato. La vittima è stata trasportata all'ospedale Cardarelli

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne, irregolare e con precedenti di polizia, per tentato omicidio. È stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati contattati dalla Polizia Locale perché riferiva che lo stesso uomo era stato segnalato, in precedenza, da alcuni automobilisti, come presunto autore di un’aggressione avvenuta poco prima.

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Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 40enne, che ha tentato di fuggire, finché non è stato bloccato, anche grazie all’ausilio degli agenti del Commissariato Secondigliano giunti sul posto.

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È stato trovato in possesso di un bastone in legno, un coltello con lama di circa 11 cm e una lama metallica per taglierino debitamente sequestrati.

Da una prima ricostruzione, i poliziotti hanno accertato che la vittima, poi trasportata all’ospedale Cardarelli, era stata, poco prima, ferita al torace con un coltello dal 40enne.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.