Camorra, blitz dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria: 9 indagati, coinvolto anche il clan Gionta

Operazione coordinata dalla DDA di Napoli contro sei organizzazioni camorristiche. Contestati traffico di droga, estorsioni, violenze e uso illecito di cellulari in carcere

Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria nei confronti di 9 persone gravemente indiziate di reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare diverse organizzazioni camorristiche.

I militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, insieme al personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea.

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Tra i clan coinvolti anche i Gionta di Torre Annunziata

Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono l'accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, lesioni personali, violenza privata e violenza per costringere a commettere un reato.

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Secondo l'impostazione accusatoria, i reati sarebbero aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di favorire diverse organizzazioni criminali.

Tra i clan indicati nell'indagine figurano i Mazzarella-D'Amico, Troncone, Ferrara-Cacciapuoti, Gionta, Avventurato e De Luca-Bossa-Minichini.

Particolare rilievo assume il coinvolgimento, nell'inchiesta, del clan Gionta di Torre Annunziata, storica organizzazione camorristica radicata nel territorio oplontino.

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Operazione in sei province italiane

I provvedimenti cautelari interessano persone domiciliate o detenute nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L'Aquila, Cosenza e Rovigo.

L'operazione è tuttora in corso. Ulteriori dettagli sulle indagini e sulle singole contestazioni potrebbero emergere nelle prossime ore.