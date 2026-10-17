Gragnano, blitz dei Carabinieri: un arresto, droga sequestrata e un bar sospeso per lavoratori irregolari

A cura della Redazione

Un arresto, due denunce, sequestri di sostanze stupefacenti e un'attività commerciale sospesa per l'impiego di lavoratori irregolari. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio ad «Alto Impatto» effettuato dai Carabinieri a Gragnano, con verifiche proseguite fino a tarda notte.

L'operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Napoli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I controlli hanno riguardato la sicurezza stradale, il contrasto allo spaccio di droga e il rispetto delle normative sul lavoro e sull'igiene alimentare.

Arrestato un 36enne: deve scontare una pena per furto e rapina

Nel corso dell'operazione i Carabinieri hanno arrestato un 36enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento riguarda reati di furto in un supermercato, commesso nel gennaio 2015, e di rapina e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, risalenti all'aprile 2025 a Castellammare di Stabia.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, come disposto dall'Autorità giudiziaria.

Due denunce: marijuana e violazione della libertà vigilata

Durante i controlli, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana.

Un'altra persona, sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stata denunciata dopo essere stata sorpresa intorno all'1.40 all'esterno di un bar di via Roma, in violazione delle prescrizioni imposte.

Lavoratori irregolari e carenze igieniche: sospesa l'attività di un bar

Particolare attenzione è stata riservata anche alle attività commerciali.

In un bar di via Strada, i militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie, per le quali sono state impartite prescrizioni alla titolare.

Sono inoltre emerse violazioni della normativa sul lavoro, con l'impiego di personale irregolare.

Per queste irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative per 6.400 euro ed è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale a partire dal 19 ottobre 2026.

Un borsello Louis Vuitton abbandonato in strada con hashish, crack e marijuana

Un altro episodio significativo si è verificato in via Madonna delle Grazie, all'altezza del civico 352.

Qui i Carabinieri hanno rinvenuto, al centro della carreggiata, un borsello con la scritta «Louis Vuitton Paris», al cui interno erano nascoste diverse dosi di stupefacenti.

In particolare, i militari hanno sequestrato 16 bustine termosaldate contenenti complessivamente 40 grammi di hashish, una bustina con una dose di crack e altre nove bustine contenenti 30 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso dell'operazione, inoltre, sette persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Controlli stradali: 35 multe per 19mila euro

Intensa anche l'attività di verifica della circolazione stradale. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 293 persone e controllato 107 veicoli, contestando 35 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 19mila euro.

Tra le infrazioni riscontrate figurano mancata revisione dei veicoli, guida senza patente o con patente scaduta, eccesso di velocità, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e uso del cellulare durante la guida.

Contestati anche casi di circolazione senza i documenti prescritti e senza copertura assicurativa.

L'operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall'Arma per rafforzare la sicurezza e contrastare le diverse forme di illegalità.