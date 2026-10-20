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Napoli, sorpreso con la droga: arrestato 24enne
Durante un controllo in via Mastellone, gli agenti hanno scoperto la droga nascosta in un pacchetto di sigarette e arrestato il giovane
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del Commissariato di San Giovanni - Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mastellone, hanno controllato un uomo a bordo di un’autovettura.
Il giovane è stato trovato in possesso di otto involucri di hashish del peso di circa 35 grammi, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette, e 110 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Il ragazzo è stato arrestato.
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