Puteolana-Portici, stangata dopo gli scontri: 11 tifosi colpiti da Daspo

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Undici provvedimenti di Daspo, della durata di 5 e 10 anni, sono stati emessi dal Questore di Napoli nei confronti di altrettante persone coinvolte nella violenta rissa scoppiata il 25 ottobre scorso, in occasione della partita tra Puteolana e Portici, disputata allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli.

Durante gli scontri, un tifoso del Portici è stato colpito violentemente alla testa con un corpo contundente, riportando gravissime lesioni craniche. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si è reso necessario un delicato intervento chirurgico.

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Otto arresti e tre denunce per rissa aggravata

I provvedimenti riguardano 11 soggetti di età compresa tra i 15 e i 38 anni. Per gli episodi di violenza, otto persone erano state arrestate, mentre le altre tre erano state denunciate per rissa aggravata. I Daspo sono stati istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli. Uno dei provvedimenti è stato adottato in forma aggravata, poiché il destinatario era già stato sottoposto in precedenza alla stessa misura.

Le disposizioni impediscono ai destinatari di accedere alle manifestazioni sportive per i periodi stabiliti, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza negli stadi.