Agguato mortale in una stalla: ucciso a colpi di fucile un 65enne

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e risalire ai responsabili

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Un agguato mortale si è consumato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, a Pimonte, in via Gesinella, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Francesco Di Martino, classe 1961.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, che non gli avrebbero lasciato scampo.

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L’agguato nella stalla

Stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri, la vittima sarebbe stata sorpresa all’interno di una stalla, presumibilmente mentre era intenta a dare da mangiare agli animali.

Gli aggressori, al momento sconosciuti, avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco calibro 12 contro l’uomo, provocandone la morte.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’agguato. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e accertare il movente del delitto. Al momento non sono emersi elementi ufficiali sulle ragioni dell’omicidio. Le indagini sono in corso.