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Somma Vesuviana, esplodono colpi di pistola e terrorizzano i cittadini: denunciati tre giovani
Spari al centro di Somma Vesuviana. Una Glock a salve è stata ritrovata a casa di un giovane e ha portato alla chiusura delle indagini.
L’episodio risale alle giornate del 16 e del 18 ottobre scorsi, quando colpi sparati in aria da persone in sella a scooter hanno spaventato i cittadini. I Carabinieri avevano denunciato per esplosioni pericolose tre giovani, due minorenni e un maggiorenne. Durante le investigazioni svolte per risalire a chi aveva premuto il grilletto, i militari hanno visionato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, includendo anche le parole dei testimoni e l’analisi dei lettori di targhe. Tuttavia, le motivazioni del gesto restano ancora ignote.
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