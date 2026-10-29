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Somma Vesuviana, esplodono colpi di pistola e terrorizzano i cittadini: denunciati tre giovani

Redazione Somma Vesuviana · 2 min di lettura
Somma Vesuviana, esplodono colpi di pistola e terrorizzano i cittadini: denunciati tre giovani
I colpi esplosi in aria da alcuni scooter avevano seminato paura tra i cittadini. Le indagini hanno portato alla denuncia di tre giovani.
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Spari al centro di Somma Vesuviana. Una Glock a salve è stata ritrovata a casa di un giovane e ha portato alla chiusura delle indagini.

L’episodio risale alle giornate del 16 e del 18 ottobre scorsi, quando colpi sparati in aria da persone in sella a scooter hanno spaventato i cittadini. I Carabinieri avevano denunciato per esplosioni pericolose tre giovani, due minorenni e un maggiorenne. Durante le investigazioni svolte per risalire a chi aveva premuto il grilletto, i militari hanno visionato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, includendo anche le parole dei testimoni e l’analisi dei lettori di targhe. Tuttavia, le motivazioni del gesto restano ancora ignote.

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