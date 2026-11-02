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Sant'Agnello, rubati oggetti sacri da una parrocchia: indagano i Carabinieri
Durante la messa domenicale i fedeli scoprono la scomparsa di due preziosi oggetti sacri. I carabinieri indagano per risalire ai responsabili del furto
Nella giornata di ieri, i Carabinieri della sezione operativa e della stazione di Sorrento sono intervenuti presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie, nel Comune di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina, per un furto di oggetti sacri.
Secondo quanto accertato, i responsabili avrebbero rubato un crocifisso in argento di 180 cm e un ostensorio da altare, entrambi databili tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati gli stessi fedeli, durante la messa domenicale.
Sono tutt’ora in corso le indagini per ricostruire la vicenda e rintracciare gli autori del furto.
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