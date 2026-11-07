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Sarno, tragedia nella notte: auto si ribalta, muore una ragazza di 17 anni
L'incidente in via San Valentino. La giovane era a bordo di una Fiat Panda con un ragazzo rimasto ferito. Indagini della Polizia per ricostruire la dinamica.
Tragedia nella notte a Sarno, in provincia di Salerno, dove una ragazza di appena 17 anni, Irma De Crescenzo, ha perso la vita in un incidente stradale. La giovane viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme a un ragazzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'automobile è uscita di strada e si è ribaltata.
Il drammatico episodio si è verificato in via San Valentino. L'impatto non ha lasciato scampo alla minorenne: nonostante l'arrivo dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo che si trovava alla guida ha riportato diverse ferite, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
La dinamica dell'incidente ancora da chiarire
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause che hanno portato l'utilitaria a perdere il controllo e a capovolgersi.
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Dalle prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Resta tuttavia da chiarire che cosa abbia provocato l'uscita di strada e il successivo ribaltamento della Fiat Panda.
Disposto il sequestro della salma
La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma della diciassettenne per gli accertamenti del caso.
La notizia ha profondamente colpito la comunità di Sarno, dove la morte della giovane, a soli 17 anni, ha suscitato dolore e sgomento. Proseguono le indagini per fare piena luce sulla tragedia.
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