Sorrento, pusher in manette dopo un tentativo di fuga: arrestato 23enne

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Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri a Sorrento con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, R. P., ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari fuggendo a bordo di una Smart, ma è stato bloccato dopo aver percorso pochi metri.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Sorrento in una traversa di via Bernardino Rota, una strada particolarmente stretta, percorribile soltanto da minicar e scooter, già nota alle forze dell'ordine come possibile luogo di spaccio.

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Il blitz dei carabinieri e il tentativo di fuga

I militari hanno predisposto un servizio mirato, bloccando preventivamente le possibili vie di fuga con auto di servizio e vetture civetta. Successivamente hanno raggiunto a piedi la zona individuata per il controllo.

Alla vista dei carabinieri, il 23enne, che si trovava sul posto, ha cercato di allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto. Il tentativo di fuga, tuttavia, è durato soltanto pochi metri: il giovane, infatti, è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Sequestrate 132 dosi di cocaina, hashish e marijuana

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto, nel punto in cui il giovane stazionava prima di salire in auto, 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana.

Insieme alle sostanze stupefacenti è stato sequestrato anche un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per la preparazione e la pesatura delle dosi.

Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.