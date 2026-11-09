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Sorrento, pusher in manette dopo un tentativo di fuga: arrestato 23enne
Blitz dei carabinieri in una traversa di via Bernardino Rota. Il giovane prova a scappare, ma viene subito bloccato
Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri a Sorrento con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, R. P., ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari fuggendo a bordo di una Smart, ma è stato bloccato dopo aver percorso pochi metri.
L'operazione è stata condotta dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Sorrento in una traversa di via Bernardino Rota, una strada particolarmente stretta, percorribile soltanto da minicar e scooter, già nota alle forze dell'ordine come possibile luogo di spaccio.
Il blitz dei carabinieri e il tentativo di fuga
I militari hanno predisposto un servizio mirato, bloccando preventivamente le possibili vie di fuga con auto di servizio e vetture civetta. Successivamente hanno raggiunto a piedi la zona individuata per il controllo.
Alla vista dei carabinieri, il 23enne, che si trovava sul posto, ha cercato di allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto. Il tentativo di fuga, tuttavia, è durato soltanto pochi metri: il giovane, infatti, è stato raggiunto e bloccato dai militari.
Sequestrate 132 dosi di cocaina, hashish e marijuana
Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto, nel punto in cui il giovane stazionava prima di salire in auto, 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana.
Insieme alle sostanze stupefacenti è stato sequestrato anche un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per la preparazione e la pesatura delle dosi.
Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.
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