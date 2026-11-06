Boscoreale, 27enne ferito a colpi di pistola dopo una lite: arrestato un 25enne per tentato omicidio

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nei pressi di un bar. Un giovane si è presentato spontaneamente dai Carabinieri ed è stato arrestato.

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Svolta nelle indagini sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un 27enne a Boscoreale, avvenuto nei pressi di un bar in via Parrella, al termine di una lite. I Carabinieri hanno arrestato un 25enne del posto, accusato di tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi clandestine e munizioni.

Il giovane, nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, si è presentato spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Boscoreale, accompagnato dal proprio avvocato di fiducia, consegnando ai militari due pistole detenute illegalmente.

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La sparatoria dopo una lite nei pressi di un bar

L'episodio risale alla notte in cui Salvatore Gallo, 27 anni, era rimasto ferito al fianco destro da un colpo d'arma da fuoco.

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Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto in via Parrella, nei pressi di un bar, al termine di un diverbio con alcune persone presenti nel locale.

La vittima era stata inizialmente trasportata all'ospedale di Boscotrecase, dove, secondo le prime informazioni, non sarebbe stata in pericolo di vita.

Le indagini erano state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, impegnati a ricostruire la dinamica della sparatoria e a individuare il responsabile.

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Il 25enne si presenta in caserma e consegna due pistole

La svolta è arrivata quando il 25enne si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di Boscoreale, insieme al proprio difensore, consegnando una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata e una rivoltella belga dei primi del Novecento, calibro 8×27.

Le due armi, detenute illegalmente, sono state prese in consegna dai militari.

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Nei confronti del giovane è scattato l'arresto per tentato omicidio ai danni di Salvatore Gallo, ricettazione e detenzione illegale di armi clandestine e munizioni.

Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il 27enne trasferito all'Ospedale del Mare: prognosi riservata

Nel frattempo, la vittima è stata trasferita all'Ospedale del Mare di Napoli, dove risulta ricoverata in prognosi riservata.

Proseguono gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, a partire dalle cause della lite che avrebbe preceduto il ferimento e dall'eventuale collegamento tra le armi consegnate e il colpo esploso contro il 27enne.