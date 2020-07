A cura della Redazione

Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, presso l’aula consiliare “G. Siani” di via Provinciale Schiti, la cerimonia di conferimento degli attestati di lode al merito dei ventitré studenti degli istituti superiori del territorio che si sono diplomati con 100 e lode.

Presenti il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, il Presidente della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione Giovannina Cirillo e l’assessore Bruno Orrico.

«Era doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale – affermano il sindaco Ascione e la consigliera Cirillo - dare un segno di riconoscimento agli studenti che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, sono riusciti a completare il proprio percorso di studi in maniera eccellente. Determinante è stato anche il lavoro svolto da dirigenti scolastici ed insegnanti che si sono rimboccati le maniche affinché venisse portato al termine l’anno scolastico. A tutti gli studenti che hanno conseguito il diploma, anche a quelli che non hanno raggiunto livelli d’eccellenza – concludono –, vanno le nostre congratulazioni e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni».

Di seguito l’elenco degli studenti che hanno conseguito il diploma con 100 e lode:

Francesco Falanga (Liceo Artistico Statale “G. de Chirico”)

Noemi Piccolo (Liceo Artistico Statale “G. de Chirico”)

Chiara Serra (Liceo Artistico Statale “G. de Chirico”)

Maria Vortice (Liceo Artistico Statale “G. de Chirico”)

Mario Cirillo (Istituto Superiore “Graziani”)

Leonardo Buondonno (Istituto Istruzione Superiore “G. Marconi”)

Gennaro Oleandro (Istituto Istruzione Superiore “G. Marconi”)

Anna Ametrano (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Sabrina Bifulco (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Ilaria Capasso (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Michelangelo Carotenuto (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Sofia Carrieri (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Rita Castellano (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Elena d’Agostino (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Alfonso D’Aniello (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Alessio Di Salvatore (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”

Gaetano Longobardi (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Annalisa Malacario (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Giovanni Matrone (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Martina Pacifico (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Giulia Pinto (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Renato Russo (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)

Stefano Vollono (Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”)