A cura della Redazione

Il 19 marzo 2022 Maria Orsini Natale avrebbe compiuto 94 anni. Venerdì 18 marzo 2022 la più celebre scrittrice vesuviana verrà ricordata a Napoli nell’ambito degli eventi “Classici on drink – Sciò” in vico Buongiorno 1 alla Sanità con inizio alle ore 20.30. Gli attori Domenico Orsini e Tiziana Tirrito racconteranno, con letture e musica, la vita e le opere di Maria Orsini Natale.

Nata a Torre Annunziata, “su una spiaggia vesuviana in un giorno di primavera”, si dedica da sempre alla sua grande passione, la scrittura, ma esordisce ‘ufficialmente’ nel panorama letterario a più di 60 anni, con il romanzo "Francesca e Nunziata". Il manoscritto, ancora orfano di un editore, arriva sulla scrivania della regista Lina Wertmüller e poi in America tra le mani di Sofia Loren.

Dopo poco il romanzo viene pubblicato in Italia, giunge finalista allo Strega, è insignito di numerosi premi letterari, come il Chianti Ruffino, e viene tradotto in tedesco, olandese, polacco, turco, spagnolo e francese. Ma ci vogliono circa dieci anni per vederne la versione filmica, diretta dalla stessa Wertmüller, di cui sono protagonisti due star del cinema mondiale: Sofia Loren e Giancarlo Giannini.

Nel frattempo la Orsini Natale continua a scrivere, e pubblica: "Il terrazzo della villa rosa", appassionato e radioso omaggio alla gente vesuviana; la raccolta di poesie "Canto a tre voci", insieme a Gioconda Marinelli e Annamaria Liberatore; "La bambina dietro la porta", racconti autobiografici dal sapore antico; "Cieli di Carta", festosi ‘cunti’ natalizi; "Don Alfonso 1890, una storia che sa di favola", inno all’amicizia, alla cultura culinaria e alla passione per una terra, con ricette d’autore firmate dal celebre Alfonso Iaccarino; "La favola del cavallo", scritto a quattro mani col favolista Sabatino Scia, tradotto in francese da Maria Franchini col titolo di "Napolitano l’immortel"; "Il girasole della memoria", spontanea e ammiccante intervista di Gioconda Marinelli.

Dal 2002 al 2004, insieme ad autori rappresentativi del sud Italia come Marotta, Rea, La Capria, Ortese e Prisco, la Orsini entra nel programma dell’Università La Sorbonne di Parigi per l’abilitazione all’insegnamento superiore e universitario dell’italiano in Francia (CAPES e Agrégation).

Maria Orsini Natale lascia per sempre Torre Annunziata l’11 novembre del 2010. Le ceneri, nel rispetto della sua volontà, sono sparse nel mare vesuviano, proprio di fronte alla "spiaggetta della sua infanzia", da lei tanto amata.