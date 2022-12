A cura della Redazione

Dieci talenti del Sud a comporre un'unica orchestra di musica popolare con la direzione artistica di Gigi Di Luca e la direzione musicale di Mario Crispi.

Organizzato dall’associazione Ethnos Club con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, il concerto che si terrà il 22 dicembre alle ore 21 al Teatro San Luigi Orione di Ercolano con ingresso gratuito, vede insieme sul palco in un unico repertorio musicisti e cantanti di musica popolare provenienti dalle sei regioni del Sud Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Il concerto rappresenterà il culmine di una residenza artistica che li terrà impegnati a Torre del Greco dal 19 al 23 dicembre, e durante la quale le esperienze personali e musicali di ciascuno si incontreranno e saranno al servizio del gruppo per un accrescimento al contempo individuale e collettivo. Il tutto sotto l’egida di un festival storico come l'Ethnos che dal 1995 si tiene a Napoli e nei comuni vesuviani, e che con la sua sezione Ethnos Gener/Azioni fa da vero e proprio osservatorio giovanile.

Calcheranno, dunque, il palco del Teatro Nuovo: Raffaele Califano, Marcello De Carolis, Peppo Grassi, Oreste Forestieri, Eufemia Mascolo, Michele Piccione, Hiram Salsano, Antonio Smiriglia, Pier Paolo Vacca.

“Un progetto innovativo, di amore per le proprie tradizioni – afferma Gigi De Luca, direttore artistico. Un progetto di visioni contemporanee perché i giovani sanno leggere la realtà con sguardo nuovo. C’è un bisogno diffuso di recupero di identità, di riconoscersi nelle radici comuni di un Sud che resta creativamente e artisticamente il punto di riferimento della cultura italiana nel mondo. Il Concerto de La Banda del Sud, testimonia l’intento di sviluppare azioni professionali di internazionalizzazione della musica del Sud Italia, portandola in giro per il mondo e costruendo per il futuro ponti culturali con il Mediterraneo”.