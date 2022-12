A cura della Redazione

"La Resistenza Negata" è il titolo della rappresentazione teatrale che verrà portata in scena questa sera, alle ore 20, al Magma Teatro di via Vesuvio, 55 a Torre Annunziata.

L'opera, scritta da Fortunato Calvino (che ne cura anche la regia) e tratta da un racconto di Antonio Amoretti, storico partgiano napoletano, vinciitore del Premio di Drammaturgia "Carlo Annoni 2020", si incentra sulla figura di Arcangelo, partigiano a Napoli durante le quattro giornate di Napoli e la sua Resistenza, che racconta al nipote la sua giovinezza in armi. Arcangelo rievoca i ripensamenti di chi ha combattuto contro i nazisti in una lotta impari; i morti e i sopravvissuti alla prigionia. Ma, soprattutto, coloro che hanno combattuto per la libertà: tra essi tante donne e femminielli, come Mariasole.

Arcangelo e Mariasole si amano, e combatteranno insieme per liberare la città dai tedeschi. In un finale dai connotati eroici.

La Resistenza Negata, in scena al Campania Teatro Festival, acclamato da critica e pubblico, rappresenta un unicum internazionale nel ricordare il protagonismo di donne e persone omosessuali, transessuali, “femminielli” a lungo colpevolmente dimenticato dalla storia.

Le musiche sono di Enzo Gragnaniello.

Gli attori: Carlo Di Maio, Mirko Ciccariellio, Luca Lombardi, Luigi Credendino, Chiara Vitiello, Rossella Di Lucca, Adriano Fiorillo, Eleonora Flauto.

Scene di Gilda Cerullo, costumi di Annamaria Morelli, grafiche di Luciano Correale, assistente alla regia Pina Strazzullo.

L'evento, sovvenzionato e patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli, è stato promosso dall'associazione Pride Vesuvio Rainbow con il supporto della Sezione ANPI (associazione nazionale italiana partigiani) "Maria Penna e Rocco Caraviello" di Torre Annunziata. L'ingresso è gratuito; per prenotarsi, contattare su WhatsApp il numero 329.46.90.799.

Nel corso della serata verrà ricordato Antonio Amoretti, l'ultimo partigiano napoletano, recentemente scomparso all'età di 94 anni e fondatore della sezione ANPI oplontina.