A cura della Redazione

I Tenori del Teatro San Carlo di Napoli in concerto a Torre Annunziata. Si terrà sabato 7 gennaio, presso il Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine), alle 18.30, l’atteso evento organizzato dal Rotary Club Torre Annunziata Oplonti.

“Enrico Caruso, analisi di una leggenda” è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena per la prima volta a Torre Annunziata e che ha riscosso grande successo in Italia e Europa.

Un viaggio nella carriera del celebre tenore, durante il quale ci si soffermerà sui momenti più importanti della vita personale e professionale. Uno spettacolo che unisce musica, proiezione di filmati, oltre naturalmente all’interpretazione dei principali brani di quello che è definito il più grande tenore di tutti i tempi.

Una voce narrante inoltre illustrerà al pubblico la complessità del personaggio, la sua ascesa all’olimpo della lirica, oltre ad analizzare l’uomo, il Caruso intimo. Uno spettacolo portato in scena in diversi teatri d’Italia e d’Europa, riscuotendo ogni volta successo di critica e di pubblico e che per la prima volta si terrà a Torre Annunziata. Il Club Rotary Torre Annunziata Oplonti ha organizzato l’evento a scopo benefico: il ricavato della serata sarà devoluto alla Rotary Foundation a sostegno della campagna “Polio Plus” e a favore della popolazione ucraina.

Per info e prenotazione tagliandi d’ingresso ci si può rivolgere alla Segreteria del Rotary Club al 3478751047.