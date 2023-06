A cura della Redazione

Sarà Giuseppe De Silva il protagonista dell'ultimo appuntamento della nona edizione di "Boscoreale e i suoi tesori culturali", la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale "Il Nuovo Vesuvio".

Giovedì 8 giugno a partire dalle ore 19,00, presso la sede dell'associazione in Via Papa Giovanni XXIII, 26 a Boscoreale, si terrà la presentazione del libro "Armando e il segreto dello scudetto" edito da Scritto.io, l'ultimo libro del giornalista e autore televisivo.

"Armando e il segreto dello scudetto" racconta di Peppe giovane giornalista, Vincenzo professore universitario, Armando sfaccendato nullafacente, consumatore abituale di hashish: tre amici che con alterne vicende seguono il Napoli del primo scudetto. Scommesse e corse clandestine in auto, amore di Peppe per Brigida (che somiglia a Gina Lollobrigida), che però è promessa a Carlo imprenditore juventino dai traffici molto borderline. Il boss don Nicola Anzalone che incombe e gestisce il totonero sui Quartieri Spagnoli, la Napoli degli anni '80 a fare da sfondo alla storia che vedrà alla fine Armando svelare il suo incredibile segreto e dare una dritta a Peppe dal Perù per uno scoop mondiale, mentre la città impazzisce di gioia perché Diego, il suo re, mantiene la promessa di portare a Napoli il primo scudetto.

A discuterne con l'autore oltre ad Angelo Cesarano, presidente dell'Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio, interverranno i giornalisti Ottavio Lucarelli e Gennaro Carotenuto.