Le "sere d'autunno" nei siti archeologici vesuviani. Il Parco Archelogico di Pompei ha promosso l'iniziativa che prevede le passeggiate serali a Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale. Ogni mese un sito diverso, con aperture serali (dalle ore 19 alle 23) al costo di 6 euro (di cui 1 euro a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione del maggio scorso, una iniziativa del Ministero della Cultura).

Si comincia sabato 16 settembre da Oplontis a Torre Annunziata, dove sarà possibile visitare ogni sabato, fino al 21 ottobre, la celebre villa di Poppea. Il calendario include le sere del 16 settembre, 30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre )l'ultimo ingresso è alle 22).

Il percorso serale darà anche la possibilità di ammirare l’esposizione di statue e opere che arricchiscono la visita agli ambienti della dimora, nell’ambito di un progetto di Museo diffuso permanente, recentemente implementato con altre 5 opere provenienti dalla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei appena conclusasi alla Palestra Grande di Pompei. Il marmo delle statue, le linee eleganti dei bassorilievi e dei busti, e gli affreschi delle stanze che risaltano dei loro vivaci colori, regalano una passeggiata, ancor più suggestiva al tramonto, in una delle più maestose e lussuose ville romane del territorio.

A metà ottobre sarà il turno della Villa Regina di Boscoreale, l’antica fattoria romana, con visite serali il 14, 21, 28 ottobre, il 4 e 11 novembre. Gli orari delle visite saranno dalle 19.00 alle 23.00 (ultimo ingresso 22.00) nel mese di ottobre, mentre a novembre dalle 18.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.00). In questi casi, l'ingresso è gratuito.

Novembre è invece dedicato all'antica Stabia. Qui, saranno aperte Villa Arianna e Villa San Marco, visitabili il 4, 11, 18 e 25 novembre, e il 2 dicembre (dalle 18.00 alle 22.00 - ultimo ingresso 21.00). L'ingresso è gratuito.

Infine, gli Scavi di Pompei, a cui viene riservato l'intero mese di dicembre. Le passeggiate al tramonto ci saranno nei giorni di venerdì e sabato: 8, 9, 15, 16, 22 dicembre. Gli orari delle visite saranno dalle 18.00 alle 22.00 (ultimo ingresso 21.00). Come per Oplontis, si pagherà 6 euro.

Il percorso di visita si sposta nell’area orientale della città antica, con accesso alla Palestra grande che ospiterà la nuova mostra dedicata ai ceti più umili, che sarà inaugurata ad inizio dicembre.

Il 23 e 24 settembre si celebreranno invece le Giornate Europee del Patrimonio in tutti i siti di competenza del Parco Archeologico di Pompei. Il tema di quest'anno è ispirato al “Patrimonio InVita” e a Pompei sono previste anche alcune aperture diurne straordinarie delle seguenti domus: Bottega del garum, Villa imperiale, Casa di Pansa, Casa del porcellino, Casa del primo piano, Casa del fabbro, Casa dell’Ancora, Casa di Adone ferito, Casa di Fontana grande, Casa del Marinaio.

A Stabia, per l’occasione, sarà possibile accedere, in via straordinaria, al cantiere di scavo del peristilio (giardino colonnato) superirore di Villa San Marco, nei seguenti orari 10-12/15-17. Il cantiere, sotto la direzione del Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale, l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ha messo in luce dal suo avvio diversi reperti, nonché la parte terminale del portico superiore, parzialmente scavato e attualmente oggetto di ulteriori indagini, con pitture ancora in situ e ampi stralci di sezioni crollate dalle pareti o dal soffitto.

Il 23 novembre, dalle ore 20 alle 23, è dunque prevista l’apertura straordinaria dei siti al costo di 2 euro (di cui 1 euro a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione).

A Pompei l’ingresso sarà da Porta Marina verso l’area del Foro, uno dei luoghi più monumentali del sito, cuore della vita politica, religiosa ed economica della città antica, con i principali monumenti della vita pubblica, il Tempio di Giove, il Macellum, il Tempio di Apollo, la Basilica e con uscita dal tempio di Venere, dal quale sarà possibile accedere all’Antiquarium.

L’accesso per i disabili è da Piazza Esedra con utilizzo dell’ascensore dell’Antiquarium, da segnalare al personale all’ingresso.

Infine ogni martedì, dal 17 al 31 ottobre, saranno aperti in via straordinaria i siti di Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale.