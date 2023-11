A cura della Redazione

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum (BMTA) si conferma occasione di incontro, approfondimento e divulgazione di temi inerenti fruizione, gestione, valorizzazione del patrimonio archeologico e la promozione del segmento archeologico del turismo culturale per il business professionale, gli operatori turistici e culturali del pubblico e del privato, i viaggiatori, il mondo scolastico e universitario, i media.

L’Aecheoclub “Mari Prosperi” di Torre Annunziata è stata presente presso lo stand di Archeoclub d'Italia per promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico, storico, artistico della città e distribuire ai visitatori materiale didattico illustrativo.

Per l’occasione è stato presentazione il dépliant "La strada regia delle Calabrie. Itinerario attraverso Torre Annunziata", nell'ambito della manifestazione Archeolibro organizzata da Archeocub d'Italia.

"L'introduzione si sofferma sulla strada regia, fatta costruire nel 1778 da Ferdinando IV di Borbone per collegare Napoli con Reggio Calabria e offrire ai viaggiatori un percorso agevole e sicuro - speiga la prof. Azzurro -. La strada ha inizio a Napoli presso il ponte della Maddalena, prosegue per via Marina, attraversa Portici, Ercolano e Torre del Greco, poi giunge a Torre Annunziata dove prende la denominazione di corso Umberto I e, dopo lo Stallone, di corso Vittorio Emanuele III.

Il deplian inoltre illustra - conlude Azzurro - l'itinerario da Torre nord a Torre sud mi sono soffermata su Villa del Parnaso, sul palazzo delle scuderie e regie poste, detto lo Stallone, sulle chiese del centro storico, non è mancato un cenno sulla Real Fabbrica d'Armi e sulla Villa di Poppea”.