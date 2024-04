Nina Monaco, originaria di Torre Annunziata, è un famoso soprano vincitrice di numerosi premi musicali.

Diplomata in canto presso il Conservatorio Statale “San Pietro a Maiella” di Napoli, ha vinto il concorso lirico “Citta di Roma” e quello internazione “Caruso De Lucia”. Ha calcato i palcoscenici oltre che in Italia, anche in Francia, Germania, Spagna, Turchia, Stati Uniti d’America. Ha partecipato a manifestazioni artistiche e a trasmissioni televisive su Rai Uno. È titolare da diversi anni della cattedra di canto presso il liceo statale musicale di Cuneo “Ego Bianchi”.

Autrice di canzoni in italiano, si è cimentata per la prima volta, con versi e musica, con una canzone in “lingua” napoletana. Il brano si intitola Miez a via ed è interpretato da Rino Matafù, di origine siciliana ma che vive ad Albenga in Liguria.

Giovane tenore emergente ma già noto per la partecipazione a concorsi e in ruoli teatrali, Matafù è stato notato da Nina Monaco al concorso “Enzo Sordello” di Cuneo, di cui lei è commissaria giudicatrice, che gli è valso la scrittura nel ruolo di Rodolfo nella Boheme di Puccini. Da allora è nato un sodalizio tra i due che è sfociato in una collaborazione musicale e in questa canzone che sta riscuotendo un notevole successo.

La proponiamo perciò anche ai nostri lettori che così potranno apprezzare la bravura sia di Matafù che di Nina come autrice. Buon ascolto...

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook