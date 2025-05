A cura della Redazione

Le parole tornano a risuonare tra le strade di Torre Annunziata con la IV edizione de “La Settimana dello Scrittore – Ricordando Michele Prisco”, l’atteso appuntamento estivo che celebra la forza e la bellezza della letteratura rendendo omaggio a uno dei suoi più illustri figli.

Ideata da Fabio Cannavale e Rosaria Vitulano, titolari della Libreria Libertà di Torre Annunziata, in collaborazione con il Centro Studi Michele Prisco, la rassegna nasce per mantenere viva la memoria e l'eredità di Michele Prisco, celebre scrittore oplontino e Premio Strega 1966 che, nel lontano 1947, aveva già intuito il potere delle parole per animare e ispirare la sua città.

Dal 3 al 7 giugno 2025 Torre Annunziata diventerà un crocevia di idee e incontri, con eventi dedicati a grandi e piccoli, incontri con autori di rilievo nazionale, laboratori creativi e reading letterari. La rassegna si concluderà con la cerimonia di premiazione sabato 7 giugno, per poi regalare un’emozionante appendice domenica 8 giugno presso il Piazzale Kennedy.

Nel corso della conferenza stampa verrà svelato il programma ufficiale e i nomi degli ospiti, oltre alle iniziative collaterali che arricchiranno questa quarta edizione.

Saranno presenti: Fabio Cannavale e Rosaria Vitulano, ideatori della rassegna, i rappresentanti del Centro Studi Michele Prisco, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e ospiti di spicco del panorama letterario nazionale.

Un’occasione imperdibile per conoscere in anteprima un programma che ancora una volta trasformerà Torre Annunziata in un vivace palcoscenico culturale, dove le storie si intrecciano, i ricordi si risvegliano e le emozioni si liberano tra le vie della città.

Per informazioni e cenno di adesione: f.cannavale@inwind.it - cell: 393.5295383