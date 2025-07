A cura della Redazione

Ad Avella, all'interno dell'anfiteatro romano, il 10 luglio scorso ha preso il via la XXX Edizione del Pomigliano Jazz.



Anche la rete di Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità - - ha presenziato allo Stand del Festival Jazz quale Hospitality Partner.

La rete di Ospitalità Diffusa è un'Associazione che raggruppa strutture ricettive extra-alberghiere ed operatori turistici imprenditoriali ed operatori culturali dell'area vesuviana, uniti in un Patto per l'Accoglienza ed il Benessere degli Ospiti sul Territorio Vesuviano.



Il Pomigliano Jazz si conferma, anche con il programma di quest'anno, rassegna musicale di altissimo prestigio nel panorama nazionale. Al contempo, sta divenendo, sempre più, uno straordinario promotore di conoscenza di bellezza e tipicità del territorio vesuviano, e non solo, anche in chiave turistica.

«Siamo grati ed onorati con il Pomigliano Jazz - afferma il presidente avv. Aldo Avvisati - per l'opportunità concessa con la collaborazione».