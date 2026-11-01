“Liberi tutti”, Chiara Gamberale racconta i segreti e le fragilità delle famiglie

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Un mistero che attraversa le mura di una scuola, cinque famiglie alle prese con le proprie fragilità e una maestra capace di guardare oltre le apparenze. Con "Liberi tutti", Chiara Gamberale ci accompagna in un viaggio tra segreti, bugie e verità scomode, dove l'infanzia diventa lo specchio più sincero delle contraddizioni del mondo adulto.

Ci sono storie che cominciano con una domanda e finiscono per lasciarcene addosso molte altre. Storie che sembrano parlare degli altri, delle loro vite complicate, delle famiglie che conosciamo appena, per poi sorprenderci mentre ci riconosciamo in una paura, in una bugia, in una ferita che credevamo di aver nascosto bene. E proprio in questo territorio, dove il mistero incontra le emozioni e le certezze cominciano a vacillare, che si muove "Liberi tutti", il romanzo di Chiara Gamberale. Una storia corale, intensa e attraversata da una domanda tanto semplice quanto scomoda: quanto conosciamo davvero le persone che amiamo? E, soprattutto, quanto siamo disposti a conoscere noi stessi?

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Il mistero tra i banchi di una scuola elementare

Tutto comincia tra i banchi di una prima elementare di Roma, un luogo che nell'immaginario collettivo dovrebbe essere sinonimo di innocenza, scoperte e piccoli grandi traguardi. Qui i bambini imparano a leggere, a scrivere, a stare insieme. Imparano il significato delle regole, il valore dell'amicizia, la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma fuori dall'aula, dietro i sorrisi scambiati all'ingresso e le conversazioni frettolose tra un genitore e l'altro, si nasconde un mondo molto meno ordinato di quanto sembri.

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A osservarlo è Titti, la maestra. Non una semplice insegnante, ma una donna che ha imparato a leggere i silenzi, a cogliere le esitazioni, a riconoscere quelle piccole crepe che si aprono anche nelle persone apparentemente più sicure. Conosce i suoi alunni, certo, ma conosce anche le loro famiglie: le loro abitudini, le confidenze, le tensioni, le verità raccontate a metà. Poi accade qualcosa di grave, un evento misterioso che coinvolge cinque nuclei familiari legati alla classe. E da quel momento, niente sembra più come prima. Che cosa è successo davvero? Chi nasconde qualcosa?

Segreti e verità nascoste dietro le apparenze

Dove finisce la responsabilità di un adulto e dove comincia quella di un bambino? E se la verità fosse molto più vicina di quanto tutti siano disposti ad ammettere? Il mistero diventa così il filo che trascina il lettore dentro una trama in cui ogni gesto può assumere un significato diverso, ogni parola può nascondere un'altra verità e ogni certezza rischia di trasformarsi in un sospetto.

A volte, il segreto più difficile da svelare non è quello che nascondiamo agli altri, ma quello che non riusciamo ad ammettere a noi stessi. Il cuore della storia è anche il suo punto di osservazione privilegiato: la scuola, con i suoi rituali quotidiani e il suo inevitabile intreccio di relazioni. Un piccolo universo in cui le vite degli adulti si sfiorano, si confrontano e, spesso senza volerlo, si mettono a nudo.

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Titti, la maestra che sa leggere oltre le parole

Titti si trova in una posizione particolare. È vicina ai bambini, ma abbastanza esterna alle loro famiglie da poter cogliere ciò che gli altri non vedono, o forse non vogliono vedere. La sua è un'attenzione che va oltre le parole: osserva, ascolta, registra dettagli. E proprio per questo diventa una presenza fondamentale in una vicenda in cui distinguere la verità dalla finzione sembra sempre più difficile.

Attorno a lei si muovono genitori che, come tutti noi, cercano di tenere insieme i pezzi delle proprie esistenze. Persone che vorrebbero essere all'altezza del ruolo che ricoprono, ma che si scontrano con paure, desideri, frustrazioni e dolori spesso inconfessabili. Perché diventare genitori non significa smettere di essere fragili. Non significa aver risolto i propri conflitti, aver fatto pace con il passato o aver trovato tutte le risposte. Significa, semmai, essere chiamati ogni giorno a fare i conti con se stessi mentre si cerca di accompagnare qualcun altro nella vita. Ed è proprio qui che la storia comincia a toccare corde profonde: nel divario tra ciò che mostriamo al mondo e ciò che siamo quando nessuno ci guarda.

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Le fragilità degli adulti e lo sguardo sincero dei bambini

Gamberale porta il lettore proprio lì, in quello spazio delicato in cui le apparenze cominciano a incrinarsi e le persone smettono di essere semplicemente buone o cattive, giuste o sbagliate. E allora le domande si moltiplicano. Quante bugie raccontiamo per proteggere chi amiamo? Quante volte confondiamo il bene dei nostri figli con il bisogno di sentirci genitori adeguati? E quante verità evitiamo perché temiamo che, una volta pronunciate, nulla possa più tornare al proprio posto?

Il fascino del romanzo nasce anche da questa tensione: il mistero non è soltanto un enigma da risolvere, ma una porta che si apre sulle contraddizioni dell'animo umano. Gli adulti, sono spesso diventati abilissimi nel nascondersi. Costruiscono giustificazioni, proteggono le proprie debolezze, si rifugiano nelle convenzioni. Indossano maschere per essere accettati, per non deludere, per non mostrare di avere paura. I bambini osservano tutto questo con una sensibilità che può sorprendere e persino mettere a disagio. Registrano i cambiamenti di tono, avvertono le tensioni, percepiscono le assenze. Anche quando non sanno spiegare ciò che accade, spesso ne avvertono il peso.

In "Liberi tutti", l'infanzia diventa così una lente attraverso cui guardare il mondo degli adulti, non per idealizzarla come un paradiso senza ombre, ma per interrogare la nostra capacità di essere sinceri.