A cura della Redazione

Stamattina, in via Duomo nei pressi della zona portuale, un equipaggio dei Falchi è intervenuto nel corso di una rapina a mano armata ai danni di tre automobilisti, commessa da due giovani armati di pistola.

Nel corso dell''azione, uno dei due rapinatori, un 17 enne, è rimasto ucciso mentre l'altro, un 18enne, figlio di Genny ‘a Carogna, ex capo ultras del Napoli, attualmente collaboratore di giustizia, è stato arrestato.

L'arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata.

"Il Capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda - dichiara il Questore di Napoli Alessandro Giuliano-, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della Magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso".