A cura della Redazione

Primi controlli e prime sanzioni a Napoli a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura dei locali, nonché la somministrazione di bevande, nei luoghi della movida.

La Polizia Locale ha implementato di 12 pattuglie i servizi notturni destinando tale personale esclusivamente al controllo del provvedimento adottato dal sindaco Gaetano Manfredi. Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza (dalle domenica al giovedì all'1 di notte, il venerdì e il sabato alle 2) sono stati verificate 153 attività, 11 i verbali redatti.

Le multe sono scattate nella zona di Chiaia, in Vico II Alabardieri, Piazzetta Rodinò, Via Bisignano e Vico dei Sospiri, nel Centro Storico, in Via Mezzocannone e Via S. Sebastiano, e in zona Vomero in via Merliani, Piazza Medaglie d’Oro e via Kerbaker.

Le verifiche degli agenti sono poi proseguite in pattugliamento per assicurarsi che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5 del mattino, come previsto dall’ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati da stasera e per l’intero fine settimana.