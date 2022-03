A cura della Redazione

Dà fuoco ad un'auto parcheggiata al Centro Direzionale, arrestato.

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la Torre Azzurra del Centro Direzionale per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato numerose persone in strada e sono entrati subito nello stabile per soccorrere e far evacuare i condòmini ancora presenti nelle loro abitazioni.

Dopo aver messo in sicurezza l’intera area ed aver richiesto l’intervento di personale del 118, gli agenti e il personale dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto il garage condominiale dove si era sviluppato l’incendio di alcune autovetture.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del garage, è stato possibile ricostruire quanto accaduto: un veicolo con a bordo due uomini era giunto nel parcheggio, una volta sceso dalla vettura, uno di loro si era diretto verso l'area di sosta e aveva dato fuoco ad un’automobile.

L’uomo, identificato per un 34enne salernitano, è stato rintracciato in via Taddeo da Sessa e arrestato per incendio.