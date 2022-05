A cura della Redazione

In occasione del ritorno dopo nove anni del Giro d’Italia a Napoli, arriva in libreria e sul web il volume "Il Giro racconta. La meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 115 arrivi in Campania, dal 1909 a oggi", di Gian Paolo Porreca (LeVarie edizioni), da anni firma de Il Mattino e cantore del ciclismo, con due deliziosi e appassionati racconti di Gianfranco Coppola e di Gian Paolo Ormezzano. Il libro sarà presentato martedì 10 maggio, ore 17,30, al Circolo Canottieri Napoli.

Ospite d’onore della presentazione sarà Carmine Castellano, indimenticato organizzatore del Giro d’Italia fino al 2005.

Con il Presidente della Canottieri Napoli, Achille Ventura, insieme all’autore del volume, Gian Paolo Porreca, al giornalista e scrittore Generoso Picone e al coordinatore editoriale Marco Lobasso, interverranno, tra gli altri, l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci; l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante; il Presidente del Coni della Campania, Sergio Roncelli; il Presidente dell’Ussi nazionale, Gianfranco Coppola.