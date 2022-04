A cura della Redazione

L'ottava tappa del Giro d'Italia si svolgerà a Napoli sabato 14 maggio prossimo. Ieri mattina, presso la Prefettura, si è svolta la prima riunione del Comitato Operativo Viabilità per la predisposizione dei dispositivi di sicurezza stradale e viabilità.

La gara partirà alle 13.30 dalla Rotonda Diaz a Napoli, attraverserà la collina di Posillipo e Coroglio, e da Agnano proseguirà nel comune di Pozzuoli verso la Solfatara. Da Pozzuoli, percorrendo la via Consiliare Campana, gli atleti giungeranno a Quarto dove si immetteranno sulla Strada Statale 686 e di lì sulla Strada Statale 7 Quater per poi uscire a Lago Patria e portarsi sulla vecchia via Domitiana. Proseguendo per Pozzuoli, gli atleti entreranno nella penisola flegrea dove effettueranno un circuito di 4 giri attraversando i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, al termine dei quali prenderanno la via del ritorno verso il capoluogo campano con arrivo previsto sulla via Caracciolo per le ore 17.30. In tutto, il percorso è di 153 km.

Sarà una tappa che celebrerà la nomina di Procida a Capitale della Cultura 2022.