A cura della Redazione

Sorelle sfregiate con l'acido, arriva il comunicato ufficiale della Procura della Repubblica di Napoli, che ha emesso un decerto di fermo a carico di una 20enne, gravemente indiziatia del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, eseguito dalla Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato di Polizia "San Carlo - Arena".

I fatti risalgono alla notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio scorsi, allorquando in corso Amdeo di Savoia, zona Materdei a Napoli, le dude vittime - di 17 e 24 anni - sono state agredite in strada da tre giovani che le hanno lanciato contro acido corrosivo, colpendole al volto e alle braccia, provocando ustioni poi medicate al Cardarelli.

La donna fermata, che sarebbe la zia delle due sorelle, si era resa irreperibile a seguito del fatto. E' stata lei stessa a presentarsi in Questura assistita dal suo avvocato. "Ha spontaneamente rilasciato dichiarazioni - si legge nella nota della Procura -, allo stato non riscontrate, in contrasto con il quadro probatorio acquisito".

L'aggressione sarebbe da ricondursi a forti dissidi familiari. Indagini sono in corso per identificare anche gli altri responsabili.