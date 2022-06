A cura della Redazione

Un 14enne, incensurato, è stato ferito a Napoli la scorsa notte. Il giovane, stando a quanto si apprende, sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina in via dei Tribunali.

È stato trasportato in ospedale e medicato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, le sue condizioni non sono gravi. Per lui una prognosi di 21 giorni.

Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da alcuni balordi, prima colpito con dei pugni e poi ferito con un'arma da taglio.

Ad indagare sull'accaduto sono i carabinieri.