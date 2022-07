A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli-Capodichino e personale della Polizia Municipale-Unità Operativa Aeroporto, con il supporto dell’Unità Operativa Polizia Turistica, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e presso lo scalo aereo per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 13 veicoli e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e per mancata esibizione della patente di guida perché non al seguito; inoltre, hanno sanzionato il conducente di un veicolo NCC in quanto non aveva compilato in maniera corretta il foglio di servizio.

Infine, gli operatori hanno sorpreso presso l’aeroporto 2 persone che avevano adibito il loro veicolo privato a NCC senza essere in possesso della prescritta licenza e, per tale motivo, le hanno sanzionate amministrativamente mentre i veicoli sono stati sequestrati.