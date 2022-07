A cura della Redazione

E' stato fermato dai Carabinieri della Compagnia e del nucleo operativo di Napoli Centro un 16enne, ritenuto gravemente indiziato del ferimento della ragazzina di 12 anni avvenuto nella notte nel rione Montesanto.

La bambina è rimasta sfregiata al volto con un coltello.



Il giovane è ora trattenuto in caserma per accertamenti ancora in corso.