Sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli un 37enne, A. P., ritenuto essere l'autore del duplice omicidio avvenuto ieri mattina a Ponticelli, al rione Fiat. L'uomo si era costituito agli inquirenti.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle indagini espletate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Poggioreale

Le vittime dell'agguato, C. E. 29 anni, e A. I., 56 anni, sono state freddate nell'abitazione della prima, ritenuta vicina al clan De Micco - De Martino, lo stesso a cui sarebbe legato il presunto killer. L'altro uomo, il 56enne, invece non ha legami con la criminalità, era un manovale e dunque sarebbe stato ammazzato solo perché si trovava lì per effettuare dei lavori nell'appartamento.