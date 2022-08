A cura della Redazione

Agente della Polizia Locale di Napoli investito in piazza Carità. Era in servizio insieme a un collega quando stavano verificando i dati di un veicolo in sosta che creava intralcio alla circolazione. Dalle verifiche effettuate la vettura risultava sprovvista di assicurazione. Sopraggiunto sul posto il conducente dell'auto, messo al corrente dagli agenti delle sanzioni che gli dovevano essere comminate, ha tentato la fuga con il veicolo investendo uno dei due vigili urbani.

L’uomo è stato fermato e accompagnato negli uffici del Comando per accertarne le generalità, in quanto risultato anche sprovvisto dei documenti di riconoscimento.

Fatti i dovuti accertament, è stato poi deferito all’Autorità Giudiziaria e l’autovettura sequestrata.

L'agente investito ha riportato lesioni alla gamba, con prognosi di 21 giorni e successivi approfondimenti ortopedici per valutare le condizioni del ginocchio sinistro.