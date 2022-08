A cura della Redazione

Una manifestazione contro i pirati della strada. E' l'iniziativa che Europa Verde intende promuovere a Napoli dopo l'ennesima morte sull'asfalto. Elvira Zibra, 35enne di orgini tunisine, è deceduta in ospedale dopo essere stata travolta da una moto che transitava, pare a forte velocità, sul lungomare in via Caracciolo nella notte di lunedì. La donna aveva appena finito di lavorare in uno dei locali della zona e stava tornando a casa. Mentre attraversava è stata presa in pieno dal mezzo guidato da un 30enne, anche lui rimasto ferito insieme a un'altra donna con la quale viaggiava.

A Elvira è toccata la stessa sorte di suo fratello maggiore, Mustafha, ucciso da un’auto pirata mentre percorreva via Montagna Spaccata a Pianura in bici.

I fratelli Zibra erano due membri della comunità molto amati dalla gente. "Erano due ragazzi eccezionali, li conoscevo da una vita, ora è rimasta solo la mamma e dovrà farsi forza. I suoi nipoti, figli di suo figlio Mustafha, gli daranno la forza di andare avanti - racconta chi li conosceva al consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Abbiamo abitato nello stesso palazzo per anni e so che persone erano. Meritano giustizia. Non è possibile che questi due bravi ragazzi abbiamo avuto lo stesso destino! Questa storia non dovrà finire nel dimenticatoio".

Europa Verde, dopo che Borrelli e il membro del consiglio cittadino del Sole che Ride, Enzo Vasquez, hanno effettuato un sopralluogo presso il luogo dell’incidente, più volte teatro di sinistri e di investimenti, si prepara a scendere in strada e a manifestare.

“Innanzitutto faremo in modo che questa tragedia non venga dimenticata e che i familiari (madre, zii e nipoti) di Elvira non vengano lasciati soli nel loro dolore. Gli inquirenti dovranno portare a termine in breve tempo le indagini così da poter accertare le responsabilità del motociclista e da lì in poi la giustizia dovrà fare il proprio percorso senza intoppi ed indugi. L’assurda morte di questa ragazza non dovrà rimanere impunita", affermano Borrelli e Vasquez assieme all’assessore di Europa Verde della Municipalità I, Benedetta Sciannimanica, e ai consiglieri municipali Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli.

Il partito ecologista, come detto, sta organizzando una manifestazione contro i pirati della strada partendo proprio dal punto in cui Elvira è stata investita e uccisa. "E’ urgente, però, anche intervenire su questa strada dove l’alta velocità, l’irresponsabilità e la sciaguratezza hanno provocato nel corso degli anni numerosi incidenti e vittime - prosegono gli esponenti di Europa Verde -. L’amministrazione cittadina, quindi, dovrà immediatamente provvedere ad installare dispositivi anti-velocità ed attuare misure per fermare i pirati della strada. Non bisogna indugiare. Contro i pirati della strada bisogna essere implacabili", hanno concluso.