A cura della Redazione

Altro incidente sul lungomare di Napoli. Solo pochi giorni fa una 34enne è stata travolta e uccisa da una moto.

Ora sono due i feriti a seguito di un impatto tra una auto e uno scooter, con la prima che avrebbe preso in pieno il mezzo travolgendolo. È accaduto in zona Mergellina. A bordo c'erano due giovani, uno dei quali ha riportato la frattura delle gambe e del bacino. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Stando a quanto riferisce il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli (foto), la vettura proveniva a forte velocità da via Orazio.

"La situazione ormai è degenerata, e non c’è alcun controllo - dicono Borrelli e Fiorella Zabatta, co-portavoce del Sole che ride -. Nel weekend guidare o semplicemente passeggiare nella zona nei pressi del Lungomare è diventato uno sport estremo e pericolosissimo. Vigono le regole del ‘passo prima io’, della velocità sfrenata, dell’incoscienza più totale. E intanto famiglie perbene sono costrette a piangere i propri cari. E’ il momento - concludono - di istituire presìdi fissi delle forze dell’ordine che possano meglio disciplinare il traffico, punire gli incivili e, soprattutto, fungere da deterrente per le teste calde”.