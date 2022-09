A cura della Redazione

Riunione in Prefettura a Napoli del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Claudio Palomba, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi con l'assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Antonio De Jesu, il Questore Alessandro Giuliano, il colonnelo Christian Angelillo, a capo del Comando provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gabriele Failla, ed il comandante della Polizia Metropolitana Lucia Rea.

Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della situazione della sicurezza, in particolare presso il capoluogo, a seguito dei recenti episodi verificatisi in pieno centro cittadino nel fine settimana, tra cui il ferimento di una persona in piazza Trieste e Trento.

Tra le decisioni adottate, quella di incrementare i servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, di prolungare in orario notturno il presidio fisso dell'Esercito e di implementare le attività svolte dal contingente "Strade Sicure".

Saranno inoltre presidiate maggiormente alcune aree cittadine particolarmente sensibili, in particolar modo nei weekend.

E' stato anche previsto, nella prossima settimana, un ulteriore incontro con le associazioni di categoria per definire moduli condivisi finalizzati ad incrementare la videosorveglianza e a contribuire al progetto "Mille occhi sulla Città", volto a migliorare la dotazione tecnologica delle sale operative degli istituti di vigilanza privata e, dunque, a rafforzare la collaborazione fornita alle Forze dell'Ordine.

Infine, nell'ambito delle attività di contrasto alla somministrazione della vendita di bevande alcoliche ai minori, il Comune di Napoli sta procedendo ad inviare comunicazioni di avvio del procedimento finalizzate alla sospensione/revoca delle licenze commerciali agli esercenti che hanno violato il divieto.