A cura della Redazione

Nubifragio a Napoli e provincia. La forte - anche se breve - pioggia di stamattina ha provocato notevoli disagi soprattuto nel capoluogo campano. Strade allagate, tombini saltati, traffico veicolare e trasporto pubblico in tilt. Criticità si registrano inoltre nel Casertano, in particolare ad Aversa.

A Napoli situazione difficile in diverse zone, tra cui la Riviera di Chiaia e Posillipo. Diverse corse della funicolare che collega il Vomero al centro sono saltate, come hanno raccontato alcuni utenti al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Allagamenti anche nei parcheggi sottostanti il Centro Direzionale, in particolare quelli del Tribunale.

Disagi nell'hinterland, a Marano e Volla in special modo.

"E’ bastato un temporale estivo per mandare in tilt l’intero territorio, facendo congestionare la viabilità e i servizi - dice Borrelli -. Basterebbe provvedere alla manutenzione e alla pulizia ordinaria delle caditoie, che noi chiediamo ogni anno, per evitare questi allagamenti repentini. Purtroppo i Comuni, nonostante le nostre incessanti richieste, nella gran parte dei casi non se ne interessano".

“Oltre a ciò, bisogna considerare che i fenomeni atmosferici di questo tipo saranno sempre più frequenti e sempre più di maggiore intensità a causa dei cambiamenti climatici che hanno origine dell’inquinamento prodotto dall’uomo - prosegue Borrelli -. È tempo che ci si occupi seriamente di tali problematiche, aprendo la strada ad uno stile di vita eco-friendly e prevedendo un piano di rimodulazione delle strutture e delle infrastrutture delle città per far fronte alle allerte meteo".