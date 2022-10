A cura della Redazione

Arresta una donna di 45 anni, R. C., accusata di concorso in furto pluriaggravato e morte come conseguenza di altro reato. Sarebbe stata la complice dell'uomo già sottoposto a fermo nei giorni scorsi sempre dalla Polizia. Era il 19 ottobre scorso quando, in piazza Principe Umberto a Napoli, con un pretesto - i due viaggiavano a bordo di uno scooter - aveva indotto a fermarsi un anziano che in compagnia della moglie stava circolando sulla propria autovettura, per poi rubare le borse delle due vittime.

Nella circostanza, il marito della donna, poco dopo il furto, aveva accusato un malore a seguito del quale era poi deceduto in via Taddeo Da Sessa.

All'individuazione dei due indagati, gli investigatori sono giunti, tra l’altro, attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e del sistema cattura-targhe presenti in zona, nonchè mediante lo studio dei profili social in uso alla coppia di malviventi.