A cura della Redazione

Lo scorso 23 dicembre un incendio, partito dal deposito, ha distrutto il supermercato Sigma in via Colonnello Carlo Lahallea, nel quartiere Arenaccia a Napoli.

Ad una settimana quasi dall’incendio continuano però i problemi per i residenti.

"Ogni mattina siamo obbligati a svegliarci con una puzza di fumo e senza sapere se quello che respiriamo sia o no nocivo per noi - ha raccontato un cittadino al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Vorremmo sicurezze, vorremmo tempistiche anche approssimate, ma vorremmo sapere quando tutto questo macello verrà bonificato, alcuni non comprendono la gravità della situazione".

Borrelli, al riguardo, ha chiesto "l’intervento dell’Arpac affinché si monitori la situazione e si capisca quali sono i danni ed i pericoli per i residenti in seguito ai fumi emessi nell’aria. Inoltre chiediamo all’Amministrazione comunale e alla proprietà dello stabile di arrivare ad una rapida risoluzione per bonificare l’area in tempi brevi prima che si metta a serio rischio la salute della cittadinanza".